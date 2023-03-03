Исламский банк развития заинтересован в участии в восстановлении Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Исламский банк развития (ИБР) заинтересован в участии в восстановлении Карабаха.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал в пятницу находящийся с визитом в Баку председатель группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль Джассер, передает Day.Az.

"Власти предоставили нам возможность посетить Карабах, город Шуша, который, как я понимаю, является очень важным культурным центром Азербайджана. Мы ознакомились там с работами по реконструкции и выразили искреннее желание участвовать в этом процессе. Представители Азербайджана обещали поделиться с нами списком приоритетных проектов. Мы с нетерпением ждем, когда наши специалисты соберутся вместе и определят то, какие проекты мы сможем профинансировать. Мы готовы к этому, полны решимости и воодушевлены тем, что видим", - сказал он.

Аль Джассер отметил, что очень рад находиться в Азербайджане, и быть свидетелем большого экономического развития в одной из стран-членов.

"У нас 57 стран-участниц, и одна из них - Азербайджан. Достижения стран-членов являются для нас предметом гордости. Кроме того, мы хотели посетить Азербайджан и обсудить с властями то, чем мы можем помочь стране сегодня. В Азербайджане наблюдается огромное развитие во всех смыслах этого слова. Словом, мы хотим быть задействованы в этих процессах", - сказал он.

Аль Джассер отметил, что банком реализовано в Азербайджане множество проектов.

"Как вы знаете, Исламский банк развития реализует в Азербайджане проекты на сумму около 1,2 миллиарда долларов, и мы очень гордимся этим. Вчера я посетил завод по производству энергии из отходов, который имеет очень важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, производства энергии и восстановления в регионе. Мы хотели бы участвовать в проектах, которые действительно меняют жизнь азербайджанского народа. У нас была замечательная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, который уделил нам много времени и в мельчайших деталях рассказал, что было сделано и что планируется сделать. Руководство, которое так активно занимается экономическими вопросами, несмотря на другие проблемы, с которыми ему приходится иметь дело, обнадеживает нас и придает решимости для поиска новых проектов", - сказал председатель группы ИБР.

По его словам, также были проведены встречи с министром экономики Микаилом Джаббаровым, который является управляющим в Совете управляющих ИБР от Азербайджана, министром финансов Самиром Шарифовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, президентом Государственной нефтяной компании SOCAR Ровшаном Наджафом.

"Мы провели встречи, чтобы узнать, в чем есть потребность, и договорились определить общие интересы. Представители Азербайджана и ИБР пройдутся по списку важных для страны проектов и найдут точки соприкосновения, то, где мы можем участвовать в процессе финансирования. Визит в Азербайджан вселяет в нас большие надежды, ведь за такой короткий срок вы сделали так много и очень качественно. Это очень привлекательно для любой финансовой организации", - сказал Аль Джассер.

Текущие проекты и перспективы для дальнейшего взаимодействия

Аль Джассер подчеркнул, что ИБР реализует в Азербайджане проекты на сумму около 1,2 миллиарда долларов.

"Большинство из них - 70 проектов, уже реализованы. Я упомянул один из них - проект по производству энергии из отходов. Есть и другие проекты в электроэнергетике. 40 процентов нашего кредитования приходится на долю энергетики, 30 процентов - на долю транспорта и около 20 процентов - сельское хозяйство. Эти проекты реализуются в областях, которые имеют высокую добавленную стоимость для экономики. Мы также интересуемся проектами по транспортировке энергоресурсов из Азербайджана, в том числе и электроэнергии через Турцию в Европу. Это грандиозный замысел, и мы считаем, что он заслуживает поддержки, особенно в условиях хаотичной ситуации на энергетических рынках в наши дни, когда сначала требуют не инвестировать в ископаемое топливо, а потом просят производить больше. Как это можно сделать? Можно сделать только одно из двух. Но ваша энергетическая политика учитывает эти сложности и помогает очень хорошо ориентироваться, и мы рады помочь Азербайджану и в этой области", - сказал он.

Глобальные проекты и инициативы

Аль Джассер отметил, что членами ИБР являются 57 стран, и в большинстве своем это очень бедные страны: 21 из них наименее развита, 27 из них находятся в Африке.

"Мы должны быть в курсе событий в мировой экономике, чтобы быть полезными. Например, когда началась пандемия COVID-19, нам пришлось оперативно приступить к созданию программы быстрой выплаты странам-членам для получения вакцин и предметов медицинского назначения. Эта программа стоимостью около 4,5 миллиарда долларов помогла многим странам, в том числе и Азербайджану. Затем произошел украинский кризис, и цены на продукты питания во многих странах значительно выросли. Мы собрались вместе и запустили программу на 10,5 миллиарда долларов, чтобы помочь странам в первую очередь восстановить запасы зерна в хранилищах. Две трети этой суммы предназначались для поощрения сельского хозяйства, чтобы люди могли полагаться на самих себя, производить больше продуктов питания и отправлять их в города, где происходит индустриализация. В этом суть развития", - сказал он.

Председатель группы ИБР отметил, что мир также обеспокоен изменением климата.

"Итак, мы с другими институтами развития подготовили пакет в размере 24 миллиардов долларов для финансирования проектов, связанных с борьбой с изменением климата, а также для смягчения последствий этого процесса, и адаптации к нему. И только ИБР вложены 13 миллиардов долларов из этих 24 миллиардов. Мы очень тесно взаимодействуем со странами-членами, чтобы определить их потребности и быть рядом с ними, когда они в этом нуждаются. Азербайджан является важным членом организации, и мы гордимся этим членством, гордимся своим участием в проектах в Азербайджане, и ищем новые проекты для финансирования и участия в гораздо большей степени", - заключил он.