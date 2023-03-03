Польша и Латвия окажут содействие укреплению дорожной безопасности Азербайджана

Азербайджан совместно с Польшей и Латвией будет укреплять дорожную безопасность.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

По его словам, в этих целях будет реализован твининг-проект "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

"Этот проект позволит а течение последующих двух лет сформировать и внести изменения в правовую базу дорожной безопасности, а также реализовать ряд других проектов", - добавил он.

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