https://news.day.az/economy/1543135.html Польша будет содействовать созданию новой системы дорожной безопасности в Азербайджане - замминистра
Польша будет содействовать созданию новой системы дорожной безопасности в Азербайджане - замминистра
Польша уверена, что в Азербайджане будет создана новая безопасная система дорожного движения.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу заместитель министра инфраструктуры Республики Польша Анджей Биттель в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".
По его словам, экспертная группа из Польши и Литвы поделится своим опытом с азербайджанскими коллегами.
"Я уверен, что наше эффективное сотрудничество с Азербайджаном, которое налажено на протяжении 30 лет позволит нам реализовать этот проект в ближайшее время", - добавил он.
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