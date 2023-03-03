Польша будет содействовать созданию новой системы дорожной безопасности в Азербайджане

Польша уверена, что в Азербайджане будет создана новая безопасная система дорожного движения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу заместитель министра инфраструктуры Республики Польша Анджей Биттель в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

По его словам, экспертная группа из Польши и Литвы поделится своим опытом с азербайджанскими коллегами.

"Я уверен, что наше эффективное сотрудничество с Азербайджаном, которое налажено на протяжении 30 лет позволит нам реализовать этот проект в ближайшее время", - добавил он.

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