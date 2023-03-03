Обнародована стоимость совместного с ЕС нового твининг-проекта по дорожной безопасности

Основной целью твининг-проекта, реализуемого совместно с Европейским союзом, является повышение безопасности дорожного движения в Азербайджане и включает в себя деятельность в этом направлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в заявлении для журналистов сообщил начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов.

Он отметил, что проект планируется реализовать в течение двух лет - до октября 2024 года. Бюджет проекта - 1 миллион евро.

"В рамках проекта 58 специалистов из Польши и Литвы выполнят 38 различных миссий. Основная цель проекта - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, влекущих смерть и тяжелые травмы, минимизация ущерба, улучшение законодательства в этом направлении, а также развитие кадрового потенциала государственных органов, активно участвующих в повышении безопасности дорожного движения", - сказал Исмаилов.