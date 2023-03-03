ЕС окажет всестороннюю поддержку Азербайджану в совершенствовании дорожной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал руководитель проекта ЕС по повышению безопасности дорожного движения в Азербайджане Анджей Мачевски.

"Очень важно подготовить соответствующие правила и законодательство, не только в отношении регистрации транспортных средств, например, или технического осмотра, но и с точки зрения внутреннего регулирования дорожного осмотра, дорожного аудита - все эти меры поддержки с нашей стороны будут оказаны Азербайджану", - сказал он.

По его словам, на данном этапе необходимо провести соответствующий анализ пробелов, что позволит выявить критические участки, которые нуждаются в поддержке, и в целом, выяснить, как работает управление системой дорожной безопасности в Азербайджане сегодня.

Как ранее отметил начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов, данный проект планируется реализовать в течение двух лет - до октября 2024 года. Бюджет проекта составляет 1 миллион евро.