Регулировка дорожного движения необходима также для безопасности пребывания туристов в Азербайджане

Мы готовы делиться своим опытом с Азербайджаном в области повышения безопасности дорожного движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в заявлении для журналистов сообщил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Путь, который мы прошли в Польше, доказал, что повышение безопасности дорожного движения влияет не только на ситуацию на дорогах, но и на условия жизни населения. Мы очень рады, что сегодня в рамках твининг-проекта для повышения безопасности дорожного движения в Азербайджане, реализуемого совместно с Евросоюзом, Польша будет делиться своим опытом с азербайджанскими партнерами",- сказал посол.

По его словам, повышение дорожной безопасности также окажет влияние для комфортного пребывания туристов в стране .

"Проект повышения безопасности дорожного движения, поддерживаемый ЕС, сможет обеспечить будущее для всех нас, для наших семей, для туристов, которые все чаще приезжают в Азербайджан, в том числе и из моей страны - Польши. Как уже ранее говорил министр, безопасность дорожного движения - это вопрос, который затрагивает всех тех, кто находится здесь в Азербайджане", - отметил посол.

Как ранее отметил начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов, данный проект планируется реализовать в течение двух лет - до октября 2024 года. Бюджет проекта составляет 1 миллион евро.