https://news.day.az/economy/1543295.html Предложены изменения в требования для получения адресной соцпомощи
Предложены изменения в требования для получения адресной соцпомощи
Предложено внести изменения в требования, предъявляемые для получения адресной государственной социальной помощи.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана за 2022 год.
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