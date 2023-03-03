Предложены изменения в требования для получения адресной соцпомощи
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Предложено внести изменения в требования, предъявляемые для получения адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана за 2022 год.

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