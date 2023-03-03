Предложено пересмотреть состав минимальной потребительской корзины, в частности, с учетом реальных потребностей малообеспеченных семей и уязвимых групп населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год.

В докладе было предложено пересмотреть "Состав минимальной потребительской корзины в Азербайджанской Республике", утвержденный Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 23 июня 2005 года № 118, с целью увеличения количества (объема) продуктов питания в составе минимальной потребительской корзины с учетом реальных потребностей населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых групп.