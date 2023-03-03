В ЦБ Азербайджана обсудили дальнейшие шаги по развитию финрынков

На заседании рабочей группы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по развитию финансовых рынков и доступности кредитов комиссии по деловому климату и международным рейтингам обсуждены дальнейшие шаги в рамках рабочей группы по улучшению позиций страны по соответствующим показателям.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на ЦБА, в заседании приняли участие представители Центрального банка, Кабинета министров, министерства экономики, министерства финансов, министерства экологии и природных ресурсов, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного нефтяного фонда, Ассоциации банков Азербайджана, Азербайджанского кредитного бюро, Ассоциации микрофинансирования Азербайджана, Ассоциации страховщиков Азербайджана, Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана, а также представители компании Ekvita, ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" и Азиатского банка развития.

Напомним, что ранее на заседании данной рабочей группы была представлена информация о проекте плана действий рабочей группы и дорожной карте на 2023 год в отношении индикатора "финансовые услуги" по проекту "Благоприятная бизнес-среда" Группы Всемирного банка.

Дорожная карта состоит из 3 субиндикаторов, 11 компонентов, 47 субкомпонентов и 42 показателей. 18 из этих мер включают в себя деятельность, связанную с устойчивым финансированием, 12 - с деятельностью кредитных бюро и реестров, пять - с эффективностью получения кредитов, пять - с электронными платежами и 2 - с формированием нормативных рамок по бизнес-кредитам и обеспеченным сделкам.