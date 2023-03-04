Германии предрекли дефицит электроэнергии

К 2025 году Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии, а к 2030 году он может кратно усугубиться. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на немецкое издание Welt, которое отталкивается от прогноза консалтингового агентства McKinsey.

По данным издания, к 2025 году нехватка энергии может составлять четыре гигаватта, а к 2030 году вырасти до 30 гигаватт, то есть в более чем семь раз. При этом уточняется, что для восполнения столь серьезного дефицита потребуется столько энергии, сколько вырабатывают 30 тепловых электростанций. "Вскоре Германия больше не сможет сама справляться со своими пиковыми нагрузками. Федеральное сетевое агентство недавно представило это совсем по-другому", - говорится в сообщении.