USAID о поддержке Азербайджана в формировании новых источников финансирования

Агентство США по международному развитию (USAID) в Азербайджане поддерживает правительство в формировании новых источников финансирования малых и средних предприятий.

Об этом сказал в четверг Trend директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс, передает Day.Az.

По его словам, USAID реализовывает проект развития альтернативных финансовых инструментов в Азербайджане совместно со своими партнерами.

"К числу наших партнеров можно отнести правительство Азербайджана, Азербайджанский государственный аграрный университет (Гянджа), бизнес ассоциации. Мы оказываем техническую поддержку, предоставляем все наши инструменты для выхода к альтернативным финансовым источникам, оказываем консультации в формировании правовой базы. Кроме того, мы поддерживаем Азербайджан в секторе производства и переработки сельхозпродукции", - добавил он.

Отметим, что ранее Нербасс заявил, что общим приоритетом USAID в Азербайджане является создание лучших условий для роста частного сектора с акцентом на сельское хозяйство и туризм, а также выделение значительных ресурсов на содействие гендерному равенству и расширению экономических возможностей женщин.