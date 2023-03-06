Официальный курс маната к мировым валютам на 6 марта
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6 марта 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8092 маната, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8092

1 австралийский доллар

AUD

1,1481

1 аргентинский песо

ARS

0,0086

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3270

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0936

100 южнокорейских вон

KRW

0,1311

1 чешская крона

CZK

0,077

100 чилийских песо

CLP

0,2115

1 китайский юань

CNY

0,246

1 датская крона

DKK

0,2431

1 грузинский лари

GEL

0,6536

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0458

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1625

1 швейцарский франк

CHF

1,8165

1 израильский шекель

ILS

0,4651

1 канадский доллар

CAD

1,25

1 кувейтский динар

KWD

5,5398

1 казахский тенге

KZT

0,004

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3806

1 мексиканский песо

MXN

0,0946

1 молдавский лей

MDL

0,0902

1 египетский фунт

EGP

0,0552

1 норвежская крона

NOK

0,1635

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3843

1 российский рубль

RUB

0,0225

1 сингапурский доллар

SGD

1,2643

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2609

1 турецкая лира

TRY

0,09

1 тайваньский доллар

TWD

0,0556

1 таджикский сомони

TJS

0,1607

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2531

1 новозеландский доллар

NZD

1,0561