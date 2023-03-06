TAP изучает возможность установки электродвигателей, работающих на альтернативной энергии

Источник: Агентство международной информации Trend

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) изучает возможность установки электродвигателей, работающих на возобновляемых источниках энергии, сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти, передает Day.Az.

"В TAP мы по-прежнему полностью привержены устойчивому переходу к "чистой" энергии, особенно в Юго-Восточной Европе. Расширение TAP представляет собой возможность реализовать ряд решений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, летучих выбросов и транспортировку экологически чистых газов (водорода и биометана) в будущем. По этой причине изучается возможность подключения компрессорных станций к сетям очень высокого напряжения, а также установка вместо газовых турбин электродвигателей, работающих на возобновляемых источниках энергии. И 100-процентное соответствие труб ТАР для транспортировки водорода также проверяется в специализированных лабораториях", - сказал он.

Скьепатти отметил, что TAP также является участником совместного отраслевого проекта H2Pipe по разработке первой в мире программы по транспортировке водорода по существующим и новым морским трубопроводам, что принесет пользу не только TAP, но и другим транснациональным соединительным линиям.

Отметим, что пропускная способность Трансадриатического трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью удвоения до 20 миллиардов кубометров.