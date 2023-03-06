Замминистра Рахман Хумматов о работах в Лачинском аэропорту

В Лачинском аэропорту ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы и терминала. Эти работы выполнены на 37 процентов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе заседания рабочей группы Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики с целью осмотра культурных, исторических и религиозных памятников в Джебраильском, Зангиланском районах и селе Дашалты города Шуша.

По его словам, реализация дорожных проектов и создание инфраструктуры позволит в ближайшее время переселить бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома.

"Хочу напомнить, что мы уже построили и сдали в эксплуатацию два аэропорта, автодорогу Ахмедбейли - Шуша. Эти работы продолжаются и по сей день", - отметил он.

"Ведутся работы по строительству 18 автодорог, ряд которых ожидается сдать в эксплуатацию в этом году. Кроме того, ведутся работы по созданию телекоммуникацой инфраструктуры. Так, мы уже запустили 11 телеканалов и 7 радиостанций.

Завершается проектирование 130-метровой телебашни и после утверждения ожидается приступить к строительству.

Кроме того, уже в Карабахе установлены 203 мобильных станций, подключены к широкополосному интернету 77 абонентов, а в селе Агалы подключены к интернету 86 домохозяйств", - добавил он.