В Азербайджане назвали сроки завершения проектирования новых дорог на освобожденных территориях

До конца нынешнего года планируется завершить проектирование автомобильных дорог Физули-Гадрут, Барда-Агдам, Шукурбейли-Джебраил-Гадрут.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, достигнут большой прогресс на автомобильной и железной дорогах Ахмедбейли-Шуша и Горадиз-Агбенд.

"Проектирование автодороги завершено на 73, а железной - на 33 процента", - сказал он.

Гусейнов напомнил, что в селе Агалы Зангиланского района уже проживает 86 семей.