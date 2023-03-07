https://news.day.az/economy/1544243.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам с правом пенсии на льготных условиях.
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