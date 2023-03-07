Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и по другим регионам республики, а также лицам с правом пенсии на льготных условиях.