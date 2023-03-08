https://news.day.az/economy/1544547.html Глава ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году
Глава ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что спрос в нынешнем году увеличится на 2,3 млн баррелей в сутки.
"Рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году", - сказал аль-Гаис.
Большая часть нефти, по его словам, уйдет в азиатские страны, в том числе в Индию и КНР.
Несколько дней назад Bloomberg написало, что в четвертом квартале 2023 года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.
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