В США рассказали о роли Азербайджана в энергобезопасности Европы

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим на 41-й сессии Энергетической конференции CERAWeek рассказал о роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве.

Было отмечено, что мероприятие, в котором приняли участие высокопоставленные представители государственного и частного секторов, было организовано в городе Хьюстон, штат Техас.

Посол Х.Ибрагим выступил на пленарном заседании "Меняющиеся перспективы по источникам энергоснабжения и транспортным путям". В ходе выступления азербайджанский дипломат предоставил участникам мероприятия подробную информацию об энергетической политике Азербайджана, потенциале в сфере нефти, газа и альтернативных источников энергии, реализуемых нашей страной крупномасштабных проектах энергетической инфраструктуры, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также ответил на их вопросы на вышеупомянутые темы.