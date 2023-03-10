Сколько средств выделено на выплату пенсий, пособий, адресной помощи в Азербайджане?

В январе-феврале 2023 года на выплату пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи населению, была выделена сумма в размере 1 миллиард 288 миллионов манатов, что на 207 миллионов манатов или на 19,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года пособия и пенсии были увеличены в очередной раз, а минимальная пенсия с 1 февраля увеличена с 240 до 280 манатов.

Также в 2022 году материальная помощь, предоставленная пенсионерам, с начала этого года была включена в состав их пенсий, и после ее повышения эти пенсии были проиндексированы и увеличены на 14,7 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за прошлый год.