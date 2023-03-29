Visa готова расширить применение безналичных платежей в транспорте в Азербайджане

Visa готова работать со всеми участниками рынка над расширением применения безналичных платежей в транспорте.

Об этом сказал в интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев, передает Day.Az.

Он напомнил, что Visa первой запустила безналичные платежи на железнодорожном транспорте в Азербайджане.

"На сегодня на всех 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги установлены соответствующие валидаторы приема безналичных платежей. В 2022 году мы также впервые в Азербайджане запустили технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Модель MTT позволяет операторам предлагать пассажирам ряд гибких тарифов, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку", - добавил он.

Гаджиев отметил, что компания Visa рада работать в транспортном секторе Азербайджана.

"Мы открыты к работе со всеми транспортными организациями и готовы продолжить сотрудничество для расширения приема банковских карт в транспорте страны", - сказал региональный менеджер.