Невероятный опыт Азербайджана в сфере логистики может пригодиться Украине

Интервью Day.Az с украинским предпринимателем, инвестором, основателем инвестиционного холдинга EFI Group и сооснователем Украинского института будущего Игорем Лиски.

Ситуация с двусторонними экономическими отношениями Азербайджанской Республики и Украины особенно в последние годы имела активную положительную динамику. Но уверен, что у нас гораздо больший потенциал для развития. Товарооборот растет каждый год, верю, что в скором времени мы сможем приблизить показатели к довоенным до 2014 года. Безусловно, основным импортом для Украины из Азербайджана является продукция нефтяной отрасли. Около 85% сырья для нефтеперерабатывающих заводов нашей страны поставляются из Азербайджана. Помимо этого, наши страны активно развивали направление торговли пищевыми продуктами, а также строительства, в частности специальных строительных материалов, кабельного оборудования и прочего.

Одним из самых ярких примеров инвестиционного сотрудничества является Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR), которая вложила более десятка миллионов в развитие сети автозаправочных станций в Украине. Важно также, что у азербайджанских инвесторов уже есть истории успеха в сфере развития инфраструктуры. Она, с учетом происходящих событий, будет нуждаться в особом внимании. Так, Caspian Service уже пришла в Украину, занимаясь строительством и благоустройством. В западной части страны есть успешные кейсы инвестиций в сферу туризма, а именно - развития курортных зон.

В мой инвестиционный портфель также входит самый большой в стране маркет-плейс медицинского сервиса. Работая над улучшением всей системы здравоохранения нашей страны, используя ведущие практики для того, чтоб медицина стала удобной и доступной, также вижу огромный потенциал в развитии оздоровительных сервисов в курортной сфере.

Но все же самой большой точкой роста вижу развитие промышленности в двустороннем порядке. Я верю в новую волну индустриализации в Украине. Площадка для этого и масштаб для развития в нашей стране есть, как и множество успешных кейсов. За последние 10 лет мой инвестиционный центр построил 5 заводов. Среди них самый крупный - медовый завод, деревообработка, специальная экологическая упаковка, ведущее производство высокопротеиновых кормовых добавок. Азербайджанская сторона также инвестировала в развитие сельского хозяйства, в частности, в производство оборудования для оросительных систем и в сахарные заводы.

По моим глубоким убеждениям, мы должны создавать товары с добавленной стоимостью, которые могут масштабироваться на весь мировой рынок. Потому развитие промышленности здесь играет основную роль. Машиностроение, создание предприятий для изготовления калийных и азотных удобрений, переработка в сельском хозяйстве, нефтепереработка и, безусловно, военно-промышленный сектор - эти направления могут составить фундамент для крепкого инвестиционного партнерства Азербайджана и Украины.

Инфраструктура, энергетика и логистика требуют особой экспертности и финансовых вливаний. Но убежден, что это может стать трамплином, который выведет инвесторов на новый уровень. Пример логистической инфраструктуры Азербайджана и наличие невероятного опыта в этом секторе у вашей страны сможет существенно облегчить реализацию подобных проектов в развитии железной дороги, транспортных развязок и, конечно, портов.

Модернизация этих трех направлений поможет также существенно ускорить процесс экономической независимости, а также сам процесс реализации инвестиционных проектов в других областях. Особенность ситуации для украинских инвесторов и предпринимателей заключается в том, что времени на раскачку очень мало. Мы не можем начинать инвестировать внутри страны и за ее границами только после победы Украины. Мы не останавливаемся даже после масштабных обстрелов. В апреле прошлого года мое деревообрабатывающее предприятие было практически полностью уничтожено ракетами. Восстановление было дорогим, но это принципиальная позиция. Я сохранил активы благодаря иногда жестким действиям, иногда опыту, накопившемуся еще с 2014 года. Мы релоцировали заводы и команды, оптимизировали производства, но сохранили себя и желание работать дальше.

Уверен, что успешное инвестиционное сотрудничество строится на win-win подходе. Украинские инвесторы могут принести на азербайджанский рынок экспертизу в IT-решениях для самых разных сфер экономики. Один из самых успешных кейсов информационной трансформации - это внедрение приложения "Дiя", которое дает электронный доступ к государственным сервисам. Кроме, того, IT в сфере медицины совершает настоящую революцию. Проект Doc.ua это, по сути, готовое решение для трансформации сферы медицинских услуг, записи к доктору, получения онлайн-консультаций, анализов заключений и даже заказа лекарств. Также это огромный опыт IT в сельском хозяйстве, логистике и энергосбережении.

Азербайджан активно развивается, а потому потребность в эффективных решениях для бизнесов и населения растет, цифровизация может в этом помочь. Убежден, что украинский бизнес очень заинтересован в таком развитии.

Кроме того, химическая промышленность, строительство и развитие инфраструктуры, инженерные решения в комплексе, транспортный сектор - зона повышенного интереса для украинских инвесторов.

Особенность еще в том, что азербайджанская система развития инвестиционной привлекательности достаточно эффективна. Потому безопасность вложений, льготы и особые программы играют немаловажную роль при принятии решения вкладывать в страну.

Если говорить лично обо мне, то меня интересуют созидательные проекты с возможностью масштабироваться. Они должны создавать экосистемы и положительно влиять на регион и людей непосредственно. Потому мне интересна диджитализация здравоохранения, энергетическая инфраструктура и создание комплексных энергосберегающих решений, переработка в АПК и развитие транспортной сферы: и машиностроение, и логистические решения.

За все годы инвестирования я вкладывал в различные сферы: от горной добычи, машиностроения, бумажного производства, переработки отходов животноводства до IT. В каждой из сфер есть свои особенности, но важно иметь экспертизу. Я могу построить в Азербайджане целую систему заводов, производящих высокопротеиновые кормовые добавки, потому что у меня есть успешный проект в этой сфере. Это не понимание базовых принципов, а глубокое погружение в производство. Это касается и производства экологической упаковки, и решений в охране здоровья. Но я открыт к новым вызовам. Потому военно-промышленный комплекс в моем понимании может быть серьезной точкой приложения общих интересов для наших стран.

Украинское предпринимательское сообщество очень разнообразно, я общаюсь с некоторыми азербайджанскими коллегами. Но пока прямого бизнес-партнерства с Азербайджаном у нас не было. Для меня важна взаимная открытость и готовность к диалогу. Потому буду рад новым предложениям и интересным вызовам.