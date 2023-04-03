ЕС и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения торговых отношений

Источник: Агентство международной информации Trend

ЕС нуждается в установлении более современных правил в двусторонних экономических отношениях с Азербайджаном, сказала в понедельник Trend официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия, передает Day.Az.

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана, на долю которого приходится около 44,8 процента от общего объема торговли товарами страны, что выше, чем у Турции (13,7 процента), России (8,8 процента) или Китая (5,3 процента)", - сказала Гарсия.

Она отметила, что между ЕС и Азербайджаном налажены прочные торговые отношения. Общий объем двусторонней торговли значительно вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом - более чем на 120 процентов, с примерно 15 миллиардов до 33 миллиардов евро.

"Однако рост в основном произошел в сфере энергоносителей. Большая часть торгового потенциала между ЕС и Азербайджаном еще предстоит реализовать.

Для этого нам необходимо обновить наше двустороннее соглашение, включив в экономические отношения более современные положения. Мы считаем, что эти положения должны включать правила касательно государственных закупок, услуг, конкуренции, энергетики и сырья, а также торговли и устойчивого развития. Это могло бы стать основой для более глубокого взаимодействия между сторонами и диверсификации и интенсификации торговых и инвестиционных потоков", - пояснила представитель Еврокомиссии.