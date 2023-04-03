Нахчыван станет хабом транспортировки чистой энергии из Азербайджана в Турцию и Европу.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе азербайджано-американского энергетического форума.

"Мы уже приступили к реализации соответствующих проектов в этом регионе", - добавил он.

Как отметил Солтанов, Азербайджан в сфере зеленой энергетики имеет большой потенциал для международного сотрудничества.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми участниками этого рынка. Мы уже привлекаем в страну иностранные инвестиции. Как вы знаете, мы с bp в Карабахе планируем построить солнечную электростанцию. Напомню, что мы за последние восемь месяцев достигли соглашения на строительство ряда электростанций, которые будут вырабатывать 25 гигаватт электроэнергии к 2030 году. Общий потенциал нашей страны в выработке зеленой энергии составляет 200 гигаватт", - сказал он.

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