Американские компании заинтересованы в энергопроектах Азербайджана

Американские компании заинтересованы в энергетических проектах Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман в ходе азербайджано-американского энергетического форума.

По его словам, США и американские компании знают, что Азербайджан сегодня играет роль хаба для транспортировки энергоресурсов в различные регионы.

"Кроме того, мы рассматриваем сотрудничество в частной сфере, в особенности, в транспортном секторе. Наш президент Байден приветствует процессы декарбонизации в мире, в том числе и в США. И я в свою очередь рад, что Азербайджан тоже работает в этом направлении, что повышает наше доверие к этой стране", - сказал он.

Венкатараман сказал, что США заинтересованы в продолжении сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы приветствуем создание новых устойчивых рынков, и уверены, что Азербайджан станет энергетическим хабом и рынком чистой энергии. Инвесторы США и Европы, учитывая стабильную экономику и потенциал страны, вкладывают свои инвестиции и мы готовы расширять это сотрудничество", - сообщил он.

Помощник министра торговли США также отметил, что американские компании готовы развивать сотрудничество с Азербайджаном и в области консультаций и проведения тренингов.

"США является страной с огромным опытом практически во всех областях экономики, промышленности, производства и мы готовы поделится с Азербайджаном своим опытом", - добавил он.