Азербайджан и Россия обсудили вопросы диверсификации экономического партнерства и развития межрегиональных связей между странами, отмечены благоприятные деловые и инвестиционные возможности в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с делегацией, возглавляемой советником президента России Русланом Эдельгериевым.

Министр подчеркнул позитивную динамику развития отношений с Россией, отметил значимость интенсификации партнерства между деловыми кругами в реализации экономического потенциала, укреплении торговых и инвестиционных связей.

Было отмечено, что благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане, широкий потенциал освобожденных от оккупации территорий открывают новые перспективы для развития регионального сотрудничества, в том числе партнерства с РФ. Российские инвесторы также могут воспользоваться транспортными и логистическими возможностями расположенной на пересечении международных коридоров Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ).

Микаил Джаббаров, подчеркнув особую роль повышения эффективности транспортных связей для увеличения двухстороннего товарооборота, обратил внимание на значимость использования ресурсов международного транспортного маршрута Север-Юг.

Руслан Эдельгериев, выразив удовлетворение визитом в страну, подчеркнул, что Россия придает особое значение партнерству с Азербайджаном, отметил роль повышения активности частного сектора в эффективном взаимовыгодном развитии, поделился видением реализации экономического потенциала. Стороны рассмотрели возможности реализации социальных и экономических проектов.

Отметим, что во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел РФ, посольства и торгового представительства РФ в Азербайджане и Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в Чеченской Республике.

Стороны также обсудили вопросы диверсификации экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, работы, необходимые для сохранения динамики в объеме взаимной торговли, развитие межрегиональных отношений, а также связей в сфере туризма и других отраслях.