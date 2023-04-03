Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "Fədək-Azərbaycan ".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Fədək-Azərbaycan" льготный кредит в размере 500 тысяч манатов для финансирования проекта по развитию верблюдоводства в Гаджигабульском районе", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.