https://news.day.az/economy/1552139.html Устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией
Устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией
Устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией.
Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос включен в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 апреля.
Так, депутаты обсудят законопроект об утверждении "Конвенции между Азербайджанской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы".
После обсуждений документ будет вынесен на голосование.
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