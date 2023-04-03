Устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос включен в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 апреля.

Так, депутаты обсудят законопроект об утверждении "Конвенции между Азербайджанской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы".

После обсуждений документ будет вынесен на голосование.