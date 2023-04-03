https://news.day.az/economy/1552161.html Рашад Набиев обсудил значимость Среднего коридора с помощником министра торговли США
Рашад Набиев обсудил значимость Среднего коридора с помощником министра торговли США
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом, находящимся с визитом в нашей стране.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в сферах ИКТ, инноваций, кибербезопасности, авиационного и железнодорожного транспорта.
В то же время состоялся обмен мнениями о значимости Среднего коридора.
На встрече также обсуждалось расширение связей в сферах ИКТ и инноваций, проведение совместных тренингов.
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