Польша презентует инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана

5-7 сентября текущего года Институт восточных исследований Польши проведет международный экономический форум в Карпаче (Польша), где будут представлены инвестиционные возможности на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Научно-экономического аналитического института при Министерстве экономики Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

"В Форуме примут участие представители Научно-экономического аналитического института. На форуме будут обсуждаться строительные работы и создаваемый инвестиционный климат на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - отметил Махир Гумбатов.

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