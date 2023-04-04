Региональный президент bp о ходе работ на платформе ACE

Компания bp ожидает, что строительство верхних строений платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" и пусконаладочные работы на суше будут завершены во втором квартале этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bp, об этом сказал региональный президент компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Строительство верхних строений - это последний важный шаг на пути к полному завершению реализации проекта. Мы ожидаем, что строительные и пуско-наладочные работы на суше будут завершены во втором квартале этого года. После полной сборки и эксплуатационных испытаний установка будет погружена на транспортную баржу STB-1, доставлена на постоянное место и установлена на опорном блоке, который уже находится там. Затем нам потребуется несколько месяцев, чтобы завершить пуско-наладочные работы на шельфе и пробурить первую скважину с платформы, с тем чтобы начать добычу с ACE в начале 2024 года", - пояснил он.

Верхние сооружения ACE имеют расчетный вес в 19 600 тонн и включают в себя объекты по переработке нефти и газа, интегрированную буровую установку, газовый компрессор и жилые помещения.

Проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.