https://news.day.az/economy/1552345.html Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией
Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией
Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был включен в сегодняшнюю повестку дня заседания парламента Азербайджана.
Так, депутаты обсудили законопроект об утверждении Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход между Азербайджанской Республикой и Японией.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
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