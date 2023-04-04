Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был включен в сегодняшнюю повестку дня заседания парламента Азербайджана.

Так, депутаты обсудили законопроект об утверждении Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход между Азербайджанской Республикой и Японией.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.