https://news.day.az/economy/1552377.html Сельчук Байрактар посетил Сумгайытский химический промпарк - ФОТО
Сельчук Байрактар посетил Сумгайытский химический промпарк - ФОТО
3 апреля технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар посетил Сумгайытский химический промышленный парк.
Как передает Day.Az, гостю была представлена информация о действующих в Азербайджане промышленных зонах, существующих инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах, состоялась презентация промышленных зон.
Затем Сельчук Байрактар ознакомился с работой, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке, с деятельностью резидента промышленного парка ООО "STP".
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