Сельчук Байрактар посетил Сумгайытский химический промпарк

3 апреля технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар посетил Сумгайытский химический промышленный парк.

Как передает Day.Az, гостю была представлена информация о действующих в Азербайджане промышленных зонах, существующих инвестиционных возможностях для предпринимателей, применяемых налоговых и таможенных льготах, состоялась презентация промышленных зон.

Затем Сельчук Байрактар ознакомился с работой, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке, с деятельностью резидента промышленного парка ООО "STP".