"Революция" ОПЕК сулит новые возможности для Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Решение сократить добычу нефти во всем мире не только увеличивает цену бакинского "черного золота", но и расширяет возможности на фоне повышенного спроса.

Саудовская Аравия и несколько стран, входящих в ОПЕК+, решили сократить общую добычу на 1,649 миллиона баррелей в сутки.

Ограничение начнется в начале мая и продлится до конца 2023 года.

Саудовская Аравия заявила, что предприняла такие шаги, чтобы сохранить стабильность на мировом нефтяном рынке и не допустить дальнейшего снижения цен.

США считают решение нефтедобывающих стран нелогичным.

"Учитывая неопределенность на мировых рынках, мы не считаем целесообразным сокращать производство в текущих условиях", - заявил член Совета национальной безопасности США.

Согласно решению, принятому ОПЕК+, Ирак сократит суточную добычу на 211 тысяч баррелей, Объединенные Арабские Эмираты - на 144 тысяч баррелей, Кувейт - на 128 тысяч баррелей, Оман - на 40 тысяч баррелей, Алжир - на 48 тысяч баррелей, Казахстан - на 78 тысяч баррелей, Габон - на 8 тысяч баррелей.

Что касается Российской Федерации, то Москва последует своему решению сократить суточную добычу на 500 тысяч баррелей до конца этого года.

Ряд членов ОПЕК + не участвовал в решении об ограничении, поскольку они уже добывают "черное золото" на уровне ниже согласованной квоты.

Напомним, что на встрече Совета министров ОПЕК + (ONOMM), состоявшейся 5 октября 2022 года, было принято решение о сокращении суточной добычи нефти на 2 миллиона баррелей. Было заявлено, что новые квоты останутся в силе до конца 2023 года.

А Совместный министерский мониторинговый омитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании 1 февраля 2023 года счел приемлемым сохранение действующих соглашений.

Сегодня состоится очередное заседание JMMC. Министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мохаммед аль-Мазруи подтвердил, что на сегодняшнем заседании в формате видеоконференции, главной темой обсуждения станут новые квоты.

"Нет необходимости утверждать дополнительные решения стран-членов организации о сокращении добычи со стороны JMMC или ONOMM", - сказал аль-Мазруи.

После решения организации о сокращении квот на добычу цены на сырую нефть на мировых рынках начали расти.

Наряду с WTI, фьючерсы на нефть марки Brent с мая по июнь выросли в среднем на 7,12-7,14 процента.

Эти процессы определенно повысят инфляцию в западных странах и заставят центральные банки пересмотреть свои учетные ставки.

По факту, де-юре, то есть формально, решение членов ОПЕК+ о сокращении суточных квот добычи считается добровольным и индивидуальным. Однако де-факто за заявлением стоят страны-члены ОПЕК, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке нефтедобычи. Однако то, как страны, входящие в картель, но не имеющие большой суточной добычи нефти, будут действовать дальше, на самом деле не может оказать существенного влияния ни на рынок, ни на цены.

Именно по этой причине решение о снижении квот на добычу нефти не приведет к быстрому росту цен на "черное золото" на рынках в ближайшей и средней перспективе. Потому что значительный рост цен должен превышать 10 процентов мирового спроса на уровень снижения добычи нефти.

Но в любом случае цены на сырую нефть неизбежно вырастут как минимум на 10 долларов.

В таких условиях можно прогнозировать обострение отношений между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире производителем нефти, и США, поскольку рост цен на мировых рынках обязательно ускорит инфляцию в США, и заставит Федеральную Резервную Систему США (Federal Reserve System, FED) искать баланс между поддержанием финансово-экономической стабильности в стране и повышением ставки.

Что касается влияния решения ОПЕК+ на постсоветские страны, то Россия и Азербайджан не понесут потерь - напротив, доходы Москвы и Баку будут расти.

Большая часть нефти, которую Россия поставляет на мировой рынок, - это нефть марки "Урал", а нефть, которую продает Азербайджан, - "Azeri Light". Таким образом, снижение квот на добычу нефти снизит дисконт между основными марками нефти, продаваемыми на мировых рынках, и ценой на азербайджанскую нефть.

В то же время, из-за решения России сократить суточную добычу на 500 тысяч баррелей, спрос стран Европейского Союза на азербайджанскую нефть еще больше возрастет, и логично, что Азербайджан, продавая свою нефть дороже, сможет покупать нефть дешевле, чем Россия, для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Баланс квот дает нам такие возможности.

Не будем забывать, что основной причиной того, что спрос на сырую нефть на мировых рынках с января этого года достиг 100,9 миллионов баррелей в сутки, стал рост спроса в Европейском союзе и Индии. А основными причинами увеличения предложения на 600 тысяч баррелей в сутки, до 100,9 миллиона баррелей являются страны, не являющиеся членами ОПЕК.

Повышение цен на нефть в зимние месяцы было связано с массовым переходом основных потребителей в Европейском союзе с природного газа на мазут, причина - стремительный рост цен на природный газ из-за военных действий в Украине.

Что касается прогнозов, то с мая спрос на сырую нефть в США и ЕС может снизиться максимум на 1,1 миллиона баррелей в сутки, поскольку в этом году ожидается рецессия в США и рост инфляции в Европейском Союзе.

Карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 в Китае, ослабнут, экономика начнет возвращаться к нормальному течению, и, как следствие, спрос на сырую нефть в Китае может достичь 1,6 миллиона баррелей в сутки к концу этого года.

Можно предположить, что к июню спрос на сырую нефть на мировых рынках снизится до 100,1 миллиона баррелей в сутки, а в июне профицит составит 1 миллион баррелей в сутки.

Таким образом, в связи с окончанием отопительного сезона и снижением спроса на мазут, в этом месяце мировой рынок нефти вернется к профициту в 0,4 миллиона баррелей в сутки.

А в мае-июне профицит вырастет до 1,3 миллиона баррелей в сутки из-за рецессии в США и инфляции в Европейском союзе. Поскольку предстоящие процессы окажут серьезное влияние на цены на нефть, можно прогнозировать, что цены на "сырую нефть" на мировых рынках в ближайшие месяцы составят 70-80 долларов за баррель.

Повышение цен на нефть Azeri Light, поставляемую Азербайджаном на мировые рынки, неизбежно, что обуславливает рост среднестатистического объема доходов.

Напомним, что в государственном бюджете Азербайджана на этот год средняя цена одного барреля нефти была рассчитана от 50 долларов.

Самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане "черное золото" добывается в основном в рамках контракта на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли. Полная доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 25 процентов.