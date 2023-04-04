Азербайджан на первом месте в рейтинге стран СНГ по размеру среднемесячной пенсии

Вследствие динамики роста пенсий в нашей стране в результате социальных реформ Азербайджан поднялся со второго места на первое место в сравнительном рейтинге среднемесячных размеров пенсий в международном долларовом выражении по странам СНГ, Грузии и Украине.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Констатировано, что при этом наша страна продолжает удерживать лидерство в рейтинге в долларовом выражении, рассчитанном на основе показателей Паритета покупательной способности (ППС) минимальной и среднемесячной пенсии.

Наша страна поднялась с 4-го места на 3-е место в указанном сравнительном рейтинге размера минимальной месячной заработной платы в долларовом выражении и по ППС.