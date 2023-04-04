https://news.day.az/economy/1552429.html США благодарны Азербайджану за историческую роль в обеспечении энергобезопасности Европы
США благодарны Азербайджану за историческую роль в обеспечении энергобезопасности Европы
США благодарны Азербайджану за историческую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе пресс-конференции находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.
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