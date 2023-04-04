США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики. Об этом сказал помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман в ответ на вопрос Trend на пресс-конференции, которая проходила во вторник в Баку, передает Day.Az.

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