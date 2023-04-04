https://news.day.az/economy/1552430.html США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики
США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики
США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики. Об этом сказал помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман в ответ на вопрос Trend на пресс-конференции, которая проходила во вторник в Баку, передает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре