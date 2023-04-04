США заинтересованы в открытии новой страницы в торговых отношениях с Азербайджаном.

Об этом сказал в ответ на вопрос Trend в ходе пресс-конференции во вторник находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман, передает Day.Az.

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