США решительно поддерживают меморандум по энергосотрудничеству между Азербайджаном и ЕС

США решительно поддерживают меморандум по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС, подписанный в июле 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе пресс-конференции находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.

"Мы высоко ценим решение Президента Ильхама Алиева подписать этот меморандум",- сказал он.

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