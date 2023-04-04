https://news.day.az/economy/1552433.html США решительно поддерживают меморандум по энергосотрудничеству между Азербайджаном и ЕС - Арун Венкатараман
США решительно поддерживают меморандум по энергосотрудничеству между Азербайджаном и ЕС - Арун Венкатараман
США решительно поддерживают меморандум по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС, подписанный в июле 2022 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе пресс-конференции находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.
"Мы высоко ценим решение Президента Ильхама Алиева подписать этот меморандум",- сказал он.
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