https://news.day.az/economy/1552434.html Мы высоко ценим инициативы Президента Ильхама Алиева по обеспечению открытого, прозрачного бизнес-климата - гендиректор Внешнеторговой службы США
Мы высоко ценим инициативы Президента Ильхама Алиева по обеспечению открытого, прозрачного бизнес-климата - гендиректор Внешнеторговой службы США
Мы высоко ценим инициативы Президента Ильхама Алиева по обеспечению открытого, прозрачного бизнес-климата.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе пресс-конференции находящийся с визитом в Баку помощник министра торговли США по глобальным рынкам, генеральный директор Внешнеторговой службы Арун Венкатараман.
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