Валютные резервы ЦБ Азербайджана выросли

На 31 марта 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 9,133 миллиарда долларов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,99 процента, или 89,9 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 27,94 процента, или 1,994 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на 31 марта 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,138 миллиарда долларов, а на 28 февраля 2023 года - 9,043 миллиарда долларов.