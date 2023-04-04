Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база на 31 марта 2023 года составила 17,688 миллиарда манатов, что на 23,19 процента, или 3,329 миллиарда манатов больше показателя на аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в марте 2022 года составила 14,359 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на 31 марта на 2,55 процента, или 440,2 миллиона манатов больше показателя на 28 февраля 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.