В Душанбе стартовал азербайджано-таджикский инвестфорум

В Душанбе стартовал азербайджано-таджикский инвестиционный форум при участии азербайджанской делегации во главе с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на таджикские СМИ.

В инвестиционном форуме принимают участие более 200 представителей деловых и инвестиционных кругов обеих стран.

Представители примерно 40 компаний участвуют с азербайджанской стороны.

Основной целью форума является расширение возможностей для инвестиций в области экономики, торговли, промышленности, энергетики, туризма, транспорта, логистики, сельского хозяйства, новых технологий и развития экспорта.

В рамках форума председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Саъди Кодирзода и заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов обсудили вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и привлечения азербайджанского капитала в экономику Таджикистана.

По словам участников, проведение азербайджано-таджикского инвестиционного форума сыграет важную роль в укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Было подчеркнуто, что использование инвестиционных возможностей, которые существуют между Азербайджаном и Таджикистаном, отвечает интересам обеих стран.