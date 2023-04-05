В Баку необходимо открытие торгового дома Казахстана. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в ходе азербайджано-казахстанского бизнес форума.

"Мы видим положительный вклад в рост товарооборота между странами за счет создания в Казахстане торгового дома. Считаю, что открытие в Алмате нового торгового дома Азербайджана положительно повлиял на рост товарооборота", - добавил он.

Торебаев отметил, что Азербайджан является одной из стран с экспортно-ориентированной продукцией.

По его словам, ежегодно между Азербайджаном и Казахстаном подписываются контракты на 30 миллионов долларов и выше.

"По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 40 процентов - до 262 миллионов, а по итогам января-февраля - на 15 процентов", - сказал он.

Замминистра сказал, что в Казахстане зарегистрировано 1 170 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане - 145 с казахстанским.