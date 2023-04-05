Торговля между Таджикистаном и Азербайджаном набирает обороты

Торговые отношения между Таджикистаном и Азербайджаном стремительно углубляются. Товарооборот между странами за 2022 год составил около 6,5 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщил глава Государственного комитета по инвестициям республики Саади Кадирзода.

В рамках проходящего в Душанбе инвестиционного форума также было отмечено, что у двух государств есть огромный потенциал для увеличения показателей взаимной торговли и транзита товаров.

Так на мероприятие в формате b2b прибыли представители 36 крупных азербайджанских компаний.

