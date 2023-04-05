Между Казахстаном и Азербайджаном подписаны бизнес-контракты

В Баку состоялась церемония подписания соглашений и меморандумов между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, подписан договор на поставку металлической продукции и листовой стали, а также продуктов питания и кондитерских изделий из Казахстана в Азербайджан.

Кроме того, подписан документ на поставку в Азербайджан аккумуляторов и трансформаторов из Казахстана.

Отметим, что пятого апреля в Баку прошел азербайджано-казахстанский бизнес форум.