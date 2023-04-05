https://news.day.az/economy/1552645.html Между Казахстаном и Азербайджаном подписаны бизнес-контракты - ФОТО
Между Казахстаном и Азербайджаном подписаны бизнес-контракты - ФОТО
В Баку состоялась церемония подписания соглашений и меморандумов между Азербайджаном и Казахстаном.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, подписан договор на поставку металлической продукции и листовой стали, а также продуктов питания и кондитерских изделий из Казахстана в Азербайджан.
Кроме того, подписан документ на поставку в Азербайджан аккумуляторов и трансформаторов из Казахстана.
Отметим, что пятого апреля в Баку прошел азербайджано-казахстанский бизнес форум.
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