Казахстанские компании проявляют интерес к развитию освобожденных территорий

Нам известно о большом количестве обращений компаний из Казахстана, в том числе по проекту строительства школ.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель исполнительного директора AZPROMO, Зохраб Гадиров, в рамках "Бизнес форума Азербайджан-Казахстан"

Гадиров отметил, что одной из причин объясняющей интерес казахстанских компаний является историческая культурная близость наших стран и народов.

Также он добавил о механизмах, разработанных в Азербайджане для привлечения инвестиций. Говоря об этих механизмах, Гадиров отметил "принцип экстерритериальности", на основании которого функционируют индустриальные и агропарки.

Также была отмечена роль Алятского порта, связующего звена между Азербайджаном и Казахстаном. Были отмечены налоговое льготы и привилегии, которые предоставляет Азербайджана иностранным инвесторам.

Гадиров резюмировал, что более в Азербайджане функционируют 150 компаний с казахским капиталом и выразил надежду на увеличение их количества в будущем.