Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха - посол
Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес форума.
По его словам, сотрудничество Казахстана с Азербайджаном после пандемии и Второй Карабахской войны значительно выросло.
"Ключевыми проектами сотрудничества являются проекты на Каспии, в частности, строительство подводного кабеля, поставок казахстанской нефти в Азербайджан", - сказал он.
Посол подчеркнул, что сторонам необходимо усилить сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках Организации тюркских государств.
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