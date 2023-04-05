Потенциал для развития торговли между Азербайджаном и Казахстаном велик

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Казахстан обладают значительными потенциалом для развития двухсторонних отношений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель министра торговли интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в интервью Trend.

Он отметил высокий рост товарооборота в последние годы.

"В пандемийный период, к сожалению, товарооборот уменьшился до 170 миллионов долларов, но с тех пор он растет высокими темпами. К примеру, в 2021 году мы стали свидетелями двукратного роста, в 2022 году почти 100-процентный рост, а в этом году мы наблюдаем рост в размере 40 процентов по сравнению с прошлым годом",- добавил Торебаев.

В прошлом году товарооборот между странами составил 462 миллиона долларов. Он добавил, что учитывая объем экономики Азербайджана и Казахстана, данный показатель можно увеличить в будущем.

В контексте основных направлений, которые Казахстан считает высоко перспективными, замминистра отметил увеличение товарооборота по сельско-хозяйственной, металлургической, нефтехимической, и машиностроительной продукции.

"Вчера я встретился с руководством Агентства по развитию специальных экономических зон. Мы видим какие большие перспективы имеются в Азербайджане и мы заинтересованы в расширении сотрудничества по многим отраслям экономики", - резюмировал Торебаев.