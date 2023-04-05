В Баку пройдёт заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном

Седьмого апреля в Баку пройдёт 19-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду журналистам заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в кулуарах азербайджано-казахстанского бизнес форума в Баку.

По его словам, Казахстан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, в расширении сотрудничества в сфере инвестиций, а также в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Кроме того, по информации Trend, полученной из посольства Казахстана в Баку, на заседании с казахстанской стороны примет участие министр транспорта и интеграции Серик Жумангарин и заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

На заседании ожидается участие представителей ряда министерств и ведомств двух стран.