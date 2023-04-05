Кыргызстан и Азербайджан обсуждают соглашение в налоговой сфере

В Баку проходят переговоры по заключению соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Кыргызская сторона в переговорах представлена Министерством экономики и коммерции и Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызстана.

Отметим, что на данный момент Кыргызстан проводит работы по установлению определенных двусторонних договоренностей с рядом стран. Эти договоренности направлены на урегулирование налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала.

Основной целью заключения соглашений такого типа является устранение двойного налогообложения в разных странах, оно также рассматривается как средство привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана.

Кроме того, основными задачами соглашений об избежании двойного налогообложения являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в государстве-партнере, предотвращение уклонений от уплаты налогов или злоупотребления положениями соглашений, а также взаимный обмен информацией между странами.